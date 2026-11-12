У Кремлі анонсували зустріч Путіна та Трампа

Як повідомляють російські ЗМІ, помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков на брифінгу заявив про активну підготовку контактів лідерів.

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Що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Наразі триває узгодження змістовного наповнення не лише двостороннього діалогу, а й можливих тристоронніх переговорів за участі глави КНР Сі Цзіньпіна.

За словами помічника Путіна, сторони мають намір повернутися до розгляду комплексу питань навколо закінчення війни проти України.

Крім того, Москва заявляє про готовність вести переговори зі США щодо європейської безпеки та має нові міркування з цього приводу.

Що ще розповів Ушаков

Ушаков також розповів про результати нещодавнього діалогу Путіна з американськими перемовниками Віткоффом та Кушнером. Він охарактеризував цю зустріч як змістовну, конструктивну та корисну.

Помічник Путіна стверджує, що американська сторона підтримала російську пропозицію щодо гуманітарної місії в Костянтинівці. За його заявою, Росія готова розпочати розмінування задля цієї акції, розраховуючи у такий спосіб продемонструвати контроль над населеним пунктом.

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Водночас кремлівський посадовець категорично відкинув пропозиції щодо присутності європейських військових в Україні. Ушаков назвав ініціативи про введення контингенту з Європи "рецептом нескінченної війни".

Окремою темою переговорів з представниками Сполучених Штатів став обмін полоненими. Як зазначив помічник російського керівника, наразі триває узгодження параметрів наймасштабнішого процесу обміну.

На зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером також обговорювали "поведінку Зеленського" та його сигнали Трампу. У Москві сподіваються, що американські учасники діалогу передадуть озвучену інформацію українській владі.

Нагадаємо, що Джаред Кушнер назвав діалог у Москві вичерпним та детальним. Він зазначив, що напрацьовані тези стануть фундаментом для наступних спільних консультацій.