В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа / Белый дом (иллюстративное фото)
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести переговоры в ходе саммита АТЭС в Китае 18 – 19 ноября. На встрече они намерены обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.
Как сообщают российские СМИ, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге заявил об активной подготовке контактов лидеров.
популярные видео
Что известно о встрече Трампа и Путина
В настоящее время продолжается согласование содержания не только двустороннего диалога, но и возможных трехсторонних переговоров с участием главы КНР Си Цзиньпина.
По словам помощника Путина, стороны намерены вернуться к рассмотрению комплекса вопросов, связанных с окончанием войны в Украине.
Кроме того, Москва заявляет о готовности вести переговоры с США по вопросам европейской безопасности и имеет новые соображения по этому поводу.
Что еще рассказал Ушаков
Ушаков также рассказал о результатах недавнего диалога Путина с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером. Он охарактеризовал эту встречу как содержательную, конструктивную и полезную.
Помощник Путина утверждает, что американская сторона поддержала российское предложение о гуманитарной миссии в Константиновке. По его словам, Россия готова приступить к разминированию в рамках этой акции, рассчитывая таким образом продемонстрировать контроль над населенным пунктом.
В то же время кремлевский чиновник категорически отверг предложения о присутствии европейских военных в Украине. Ушаков назвал инициативы о введении контингента из Европы "рецептом бесконечной войны".
Отдельной темой переговоров с представителями Соединенных Штатов стал обмен пленными. Как отметил помощник российского лидера, в настоящее время продолжается согласование параметров самого масштабного процесса обмена.
На встрече Путина с Виткоффом и Кушнером также обсуждали "поведение Зеленского" и его сигналы Трампу. В Москве надеются, что американские участники диалога передадут озвученную информацию украинским властям.
Напомним, что Джаред Кушнер назвал диалог в Москве исчерпывающим и подробным. Он отметил, что выработанные тезисы станут фундаментом для следующих совместных консультаций.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий