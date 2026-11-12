Есть понимание основ: канцлер Германии может провести беседу с Путиным после встречи в ОАЭ

Как сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на пресс-секретаря правительства Германии Штефана Корнелиуса, разработанные в Объединенных Арабских Эмиратах рамки станут основой для дальнейшего диалога с Москвой.

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Какова позиция Германии по поводу возможной встречи Мерца и Путина?

Мы достигли в Абу-Даби понимания по основным принципам. Теперь это взаимопонимание доводится до сведения и президента России, и на этой основе могут развиваться переговоры– заявил Корнелиус.

В Кремле через информационное агентство ТАСС уже заявили об открытости Путина к контактам как с представителями Евросоюза, так и непосредственно с канцлером Германии.

Сам Мерц ранее отмечал, что готов к диалогу, если глава Кремля прибудет на саммит лидеров "Группы двадцати" во Флориде в декабре.

Четыре принципа и отказ Кремля от уступок

По словам Корнелиуса, европейские страны совместно с США и Украиной согласовали четыре базовых принципа для дальнейших переговоров о завершении войны.

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Согласно им, сначала стороны должны достичь мира в Украине, а уже потом обсуждать европейскую и трансатлантическую безопасность, причем любые договоренности требуют одобрения всех союзников по НАТО. При этом с российской стороной эти принципы предварительно не согласовывались.

Несмотря на достижение договоренности об обмене, ключевые вопросы переговоров в ОАЭ решить не удалось. На второй день консультаций представители России отказались обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Дипломатическое турне представителей США

Теперь переговорный процесс будут координировать американские дипломаты. Посланцы Трампа Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Москве, после чего проведут переговоры с Зеленским в Дублине.

В то же время украинский президент призвал европейских лидеров определить своего представителя до конца ноября.

Напомним, ранее мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность к прямому диалогу между Путиным и Мерцем,, отметив, что окончательное решение о поездке в США на саммит лидеров в Москве еще не принято.