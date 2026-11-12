Є розуміння засад: один із лідерів Європи може провести розмову з Путіним після зустрічі в ОАЕ

Як повідомляє німецьке видання Die Zeit із посиланням на речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса, напрацьовані в Об'єднаних Арабських Еміратах рамки стануть фундаментом для подальшого діалогу з Москвою.

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Яка позиція Німеччини щодо можливої зустрічі Мерца та Путіна?

Ми досягли в Абу-Дабі розуміння щодо основних засад. Тепер це розуміння передають і президенту Росії, і на цій основі можуть розвиватися розмови– заявив Корнеліус.

У Кремлі через інформаційне агентство ТАСС уже заявили про відкритість Путіна до контактів як із представниками Євросоюзу, так і безпосередньо з канцлером Німеччини.

Сам Мерц раніше зазначав, що готовий до діалогу, якщо глава Кремля прибуде на саміт лідерів G20 у Флориді в грудні.

Чотири принципи та відмова Кремля від поступок

За словами Корнеліуса, європейські країни спільно зі США та Україною узгодили чотири базові принципи для подальших переговорів щодо завершення війни.

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Згідно з ними, спершу сторони мають досягти миру в Україні, а вже потім обговорювати європейську та трансатлантичну безпеку, причому будь-які домовленості потребують схвалення всіх союзників по НАТО. При цьому з російською стороною ці засади попередньо не погоджували.

Попри досягнення домовленості щодо обміну, ключові питання переговорів в ОАЕ вирішити не вдалося. На другий день консультацій представники Росії відмовилися обговорювати припинення вогню, територіальні питання, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Дипломатичне турне посланців США

Тепер переговорний процес координуватимуть американські дипломати. Посланці Трампа Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним у Москві, після чого проведуть переговори із Зеленським у Дубліні.

Водночас український президент закликав європейських лідерів визначити власного представника до кінця листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков підтверджував готовність до прямого діалогу між Путіним та Мерцом, зазначаючи, що остаточне рішення щодо поїздки до США на саміт лідерів у Москві ще не ухвалили.