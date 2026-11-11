У Москві готові до розмови. Про це речник Кремля Дмитро Пєсков сказав пропагандистським ЗМІ.

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Чи можлива зустріч у Маямі?

За словами Пєскова, очільник Кремля не виключає прямого діалогу з очільником німецького уряду. Водночас остаточного рішення щодо участі Путіна в саміті лідерів G20 у Флориді в Москві наразі не ухвалили.

Напередодні канцлер Німеччини заявив про готовність до перемовин із російським диктатором у разі його приїзду на саміт. Фрідріх Мерц нагадав, що сторона, яка приймає, має право запрошувати додаткових очільників держав, і Дональд Трамп уже передав відповідне запрошення главі Кремля.

Якщо він буде там, я не буду ухилятися від можливості провести з ним бесіду– зазначив Мерц.

Що відомо про останні контакти Путіна з європейцями?

Зауважимо, що кілька днів тому в Москві називали передчасними розмови про контакти Путіна з Мерцом на майбутньому саміті. Водночас німецький канцлер чітко наголошував, що подібний діалог має відбуватися виключно за обов'язкової участі Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, що 27 жовтня Путін провів півторагодинні телефонні розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Під час розмов диктатор знову повторював пропагандистські штампи про так звані "першопричини війни" та наполягав на врахуванні вимог Росії. Це був перший контакт європейських партнерів з російським диктатором з липня 2025 року. Тоді Путін розмовляв із французьким президентом Макроном.