Путін заявив лідерам Європи, що Росія не відмовиться від захоплення всього Донбасу, – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про вимоги Путіна?

У вівторок, 27 жовтня, російський диктатор провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Це був перший контакт високопоставлених політиків європейських партнерів України з Кремлем з липня 2025 року.

Джерело Reuters повідомило, що Путін сказав співрозмовникам, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити весь Донбас. Стубб та Стьоре у відповідь наголосили на необхідності справедливого миру.

Інформаційне агентство зазначає, що у Кремлівській трансляції розмови не було жодних сигналів про те, що Путін готовий на будь-який компроміс щодо раніше заявлених позицій.

Було наголошено, що досягнення справедливого та довгострокового миру можливе лише за умови повного та беззастережного врахування законних інтересів Росії– заявили в Кремлі.

Також країна-агресорка заявила, що під час розмови, звернула увагу на нібито "конфронтаційну" політику країн ЄС та НАТО, яка сприяє продовженню бойових дій.

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Зазначимо, що європейські лідери здебільшого уникали контактів з Путіним після 2022 року. Водночас вони посилювали санкції проти Москви. Однак така позиція залишила їх осторонь, оскільки зусилля щодо припинення війни очолює Дональд Трамп, якого в багатьох столицях ЄС вважають непередбачуваним і схильним ставати на бік Путіна на шкоду Україні.

Це сприйняття підкріпилося угодами цього місяця, за якими Путін погодився постачати російське дизельне паливо до США, а Трамп послабив санкції проти Росії, заявивши, що українцям час замінити Зеленського на посаді лідера. Україна також скаржилася на перебої в обміні розвідувальними даними США та в роботі Starlink, призначеного для військових.