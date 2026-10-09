Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Що відомо про домовленість Росії та США

9 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним та домовився щодо поставок мільйонів тонн російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Сьогодні (9 жовтня 2026 – 24 Канал) за розпорядженням президента Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок,

– йдеться у заяві Мінфіну.

Поставки дизпалива з Росії дозволили до 7 квітня 2027 року. Відповідні американські санкції скасували.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рішення Мінфіну США / Управління контролю за іноземними активами США

На тлі цих заяв індекс Мосбіржи різко злетів.

Індекс Мосбіржи злетів / Соцмережі

Нагадаємо, що, за словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн. Також він заявив про плани постачання ще 3 мільйонів тонн, залежно від стану російських НПЗ.