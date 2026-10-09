Об этом сообщает Министерство финансов США.

Что известно о договоренности между Россией и США

9 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и договорился о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Сегодня (9 октября 2026 года – 24 Канал) по распоряжению президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок,

– говорится в заявлении Минфина.

Поставки дизельного топлива из России разрешены до 7 апреля 2027 года. Соответствующие американские санкции отменены.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Решение Минфина США

На фоне этих заявлений индекс "Мосбиржи" резко взлетел.

Индекс "Мосбиржи" взлетел / Соцсети

Напомним, что, по словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах поставок еще 3 миллионов тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ.