Об этом сообщает Министерство финансов США.
Что известно о договоренности между Россией и США
9 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и договорился о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Сегодня (9 октября 2026 года – 24 Канал) по распоряжению президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок,
– говорится в заявлении Минфина.
Поставки дизельного топлива из России разрешены до 7 апреля 2027 года. Соответствующие американские санкции отменены.
Решение Минфина США
На фоне этих заявлений индекс "Мосбиржи" резко взлетел.
Индекс "Мосбиржи" взлетел / Соцсети
Напомним, что, по словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах поставок еще 3 миллионов тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ.