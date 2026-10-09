Беседу с Путиным он назвал "чрезвычайно успешной". Соответствующий пост Трамп опубликовал в Truth Social 9 октября.

Что сказал Трамп о договоренности с Россией

По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн.

Также он заявил о планах поставки еще 3 миллионов тонн, в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Трамп утверждает, что благодаря контролю над Ормузским проливом и поставкам российского топлива цены на дизельное топливо в США и мире быстро снизятся.

Благодаря нашему ПОЛНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузским проливом и этому замечательному заявлению о российской энергетике цены на дизельное топливо для американцев, а собственно и для всего мира, БУДУТ СНИЖАТЬСЯ В РЕКОРДНЫХ ОБЪЕМАХ И БЫСТРО! Снижение цен для американцев, особенно для наших фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, является моим главным приоритетом. Это очень важное заявление,

– заявил американский президент.

К слову, администрация Дональда Трампа рассматривает возможностьотмена санкций против российского нефтяного гиганта "Лукойл", передав львиную долю активов группе инвесторов с Ближнего Востока. Как отмечает The New York Times, эта многомиллиардная сделка призвана якобы снизить цены на энергоносители и укрепить внешнеполитические позиции США.