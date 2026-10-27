Путин заявил лидерам Европы, что Россия не откажется от захвата всего Донбасса, – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о требованиях Путина?

Во вторник, 27 октября, российский диктатор провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Это был первый контакт высокопоставленных политиков европейских партнеров Украины с Кремлем с июля 2025 года.

Источник Reuters сообщил, что Путин сказал собеседникам, что Россия не пойдет на компромисс по поводу своей цели захватить весь Донбасс. Стубб и Стере в ответ отметили необходимость справедливого мира.

Информационное агентство отмечает, что в кремлевской трансляции разговора не было никаких сигналов о том, что Путин готов на любой компромисс по ранее заявленным позициям.

Было отмечено, что достижение справедливого и долгосрочного мира возможно только при полном и безоговорочном учете законных интересов России– заявили в Кремле.

Также страна-агрессор заявила, что во время разговора обратила внимание на якобы "конфронтационную" политику стран ЕС и НАТО, способствующую продолжению боевых действий.

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Отметим, что европейские лидеры в большинстве своем избегали контактов с Путиным после 2022 года. В то же время они ужесточали санкции против Москвы. Однако такая позиция оставила их в стороне, поскольку усилия по прекращению войны возглавляет Дональд Трамп, которого во многих столицах ЕС считают непредсказуемым и склонным становиться на сторону Путина в ущерб Украине.

Это восприятие подкрепилось соглашениями этого месяца, по которым Путин согласился поставлять российское дизельное топливо в США, а Трамп ослабил санкции против России, заявив, что украинцам пора заменить Зеленского на посту лидера. Украина также жаловалась на перебои в обмене разведывательными данными США и работе Starlink, предназначенного для военных.