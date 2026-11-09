"Поки що зарано": Пєсков відповів щодо поїздки Путіна на саміт G20 і розмови з Мерцом

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

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Що саме сказав Пєсков?

У Москві наразі взагалі не готові обговорювати графік участі російського лідера у майбутній міжнародній зустрічі. Представник Кремля підкреслив, що будь-які коментарі стосовно поїздки чи попередніх домовленостей про діалог на полях заходу є неактуальними.

Зараз рано говорити про можливість поїздки Путіна на саміт G20 до Маямі, а також про контакти там із Мерцом– заявив він.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність особисто поспілкуватися з Володимиром Путіним, якщо той прибуде на міжнародний захід до Сполучених Штатів. Німецький лідер не виключив можливості проведення прямого діалогу вже у грудні цього року.

Водночас Мерц висунув чітку умову для подібних переговорів. Він наполягає на обов'язковій участі президента України Володимира Зеленського у разі присутності очільника Кремля.

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Підготовка зустрічі лідерів у Маямі

Нагадаємо, раніше ми писали, що зустріч лідерів країн Групи двадцяти запланована на 14 – 15 грудня у Флориді. Президент США Дональд Трамп підтвердив готовність бачити українську делегацію та зауважив, що без проблем запросить Володимира Зеленського на захід.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, український президент також заявляв про готовність прибути на зустріч за наявності офіційного сигналу.

Водночас аналітики зазначають, що очільник Кремля остерігається контактів на рівні глав держав і намагається дистанціюватися від зустрічі з лідером вільної суверенної України.