"Пока рано": Песков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20 и беседе с Мерцем

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

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Что именно сказал Песков?

В Москве пока вообще не готовы обсуждать график участия российского лидера в предстоящей международной встрече. Представитель Кремля подчеркнул, что любые комментарии относительно поездки или предварительных договоренностей о диалоге на полях мероприятия неактуальны.

Сейчас рано говорить о возможности поездки Путина на саммит G20 в Майами, а также о контактах там с Мерцем– заявил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность лично пообщаться с Владимиром Путиным, если тот прибудет на международное мероприятие в Соединенные Штаты. Немецкий лидер не исключил возможности проведения прямого диалога уже в декабре этого года.

В то же время Мерц выдвинул четкое условие для подобных переговоров. Он настаивает на обязательном участии президента Украины Владимира Зеленского в случае присутствия главы Кремля.

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Подготовка встречи лидеров в Майами

Напомним, ранее мы писали, что встреча лидеров стран "Группы двадцати" запланирована на 14–15 декабря во Флориде. Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность принять украинскую делегацию и отметил, что без проблем пригласит Владимира Зеленского на мероприятие.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинский президент также заявлял о готовности прибыть на встречу при наличии официального сигнала.

В то же время аналитики отмечают, что глава Кремля остерегается контактов на уровне глав государств и пытается дистанцироваться от встречи с лидером свободной суверенной Украины.