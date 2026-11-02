Никаких встреч: аналитик объяснил, почему Путин боится саммита G20 с Зеленским

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, даже если бы удалось договориться об этой встрече, все зависело бы от международной геополитической ситуации. США уже рассматривают сценарий новых атак на Иран. Такое обострение, очевидно, отвлечет внимание Трампа от войны в Украине.

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Путин не хочет встречи с Зеленским

Как подчеркнул Мусиенко, очевидно, что российский диктатор не желает встречаться с Владимиром Зеленским. Он всячески дистанцируется от этой встречи и придумывает новые условия.

Складывается такое впечатление, что Путин боится и всячески дистанцируется, опасается этих контактов непосредственно на уровне глав государств– подчеркнул Мусиенко.

Аналитик пояснил, что присутствие Зеленского на саммите G20 станет очередным признанием международной субъектности Киева. Именно поэтому российский диктатор скорее предпочтет отправить чиновников более низкого ранга. В частности, там может быть глава МИД Сергей Лавров.

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В целом неоимперская идеология Кремля направлена на то, чтобы заставить Украину ехать в Москву "на поклон". В то же время возможные переговоры в Соединенных Штатах предполагают диалог на равных между суверенными государствами.

Приглашают президента как лидера свободного, независимого, суверенного государства украинского народа, который продемонстрировал борьбу на поле боя, который заслуживает субъектности и уважения. Они хотели бы видеть другой сценарий, поэтому Путин и избегает таких форматов– подытожил военный.

Поедет ли диктатор Путин на саммит G20: смотрите видео 24 Канала

Мусиенко отметил, что Украине обязательно следует участвовать в подобных мероприятиях для дипломатической защиты собственных интересов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с удовольствием пригласит Владимира Зеленского на встречу лидеров в Майами, запланированную на 14–15 декабря. В то же время украинский президент подтвердил готовность к поездке, отметив, что при наличии официального сигнала Киев поддержит эту инициативу.