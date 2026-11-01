Трамп ответил, пригласит ли он Зеленского на саммит G20 в Майами

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Готов ли Трамп пригласить Зеленского на саммит "Группы двадцати"?

Журналисты спросили Трампа, пригласит ли он президента Украины на саммит "Группы двадцати" в Майами, учитывая, что США уже пригласили Владимира Путина.

Американский лидер ответил утвердительно, отметив, что не видит в этом никаких проблем.



Я бы... так, я бы с удовольствием. Без проблем– сказал Трамп.

Накануне, 31 октября, госсекретарь США Марко Рубио также не исключил возможности приглашения Зеленского на саммит G20. Во время пресс-конференции в Атланте он подчеркнул, что окончательное решение должен принять Дональд Трамп.

Это встреча на уровне лидеров, и решение по этому вопросу должен принимать президент. Я бы этого не исключал, особенно если в результате его участия может произойти что-то положительное. Но сегодня у меня нет никаких заявлений по этому поводу– заявил Рубио.

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Кроме того, Рубио объяснил, почему США продолжают приглашать Россию на встречи "Группы двадцати". По его словам, для достижения мирного соглашения по Украине необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами, а Вашингтон готов выступать посредником в переговорах.

Что известно о предстоящем саммите G20?

Саммит "Группы двадцати" запланирован на 14–15 декабря в Майами. В сентябре США пригласили на него российского диктатора Владимира Путина.

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в рамках саммита, однако глава Кремля отказался. Сам Трамп впоследствии заявил, что не знает, согласится ли российский лидер на трехстороннюю встречу.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что при наличии официального сигнала Украина будет представлена на встрече на самом высоком уровне.