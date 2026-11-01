Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20 у Маямі

Відповідне відео опублікував акаунт Rapid Response 47 у соцмережі X.

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Чи готовий Трамп запросити Зеленського на G20?

Журналісти запитали Трампа, чи запросить він президента України на саміт "Групи двадцяти" у Маямі, зважаючи на те, що США вже запросили Володимира Путіна.

Американський лідер відповів ствердно, зазначивши, що не бачить у цьому жодних проблем.



Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем— сказав Трамп.

Напередодні, 31 жовтня, держсекретар США Марко Рубіо також не виключив можливості запрошення Зеленського на саміт G20. Під час пресконференції в Атланті він наголосив, що остаточне рішення має ухвалити Дональд Трамп.

Це зустріч на рівні лідерів, і рішення щодо цього має ухвалити президент. Я б цього не виключав, особливо якщо в результаті його участі може статися щось позитивне. Але сьогодні я не маю жодних оголошень з цього приводу— заявив Рубіо.

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Крім того, Рубіо пояснив, чому США продовжують запрошувати Росію на зустрічі G20. За його словами, для досягнення мирної угоди щодо України необхідно підтримувати діалог з обома сторонами, а Вашингтон готовий виступати посередником у переговорах.

Що відомо про майбутній саміт G20?

Саміт "Групи двадцяти" запланований на 14 – 15 грудня у Маямі. Ще у вересні США запросили на нього російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в межах саміту, однак глава Кремля відмовився. Сам Трамп згодом заявив, що не знає, чи погодиться російський лідер на тристоронню зустріч.

Володимир Зеленський своєю чергою заявляв, що за наявності офіційного сигналу Україна буде представлена на зустрічі на найвищому рівні.