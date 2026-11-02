Жодних зустрічей: аналітик пояснив, чому Путін боїться саміту G20 із Зеленським

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, навіть якби вдалося домовитися про цю зустріч, все залежало б від міжнародної геополітичної ситуації. США вже розглядають сценарій нових атак по Ірану. Таке загострення, очевидно, змістить увагу Трампа від війни в Україні.

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Путін не хоче зустрічі із Зеленським

Як наголосив Мусієнко, очевидно, що російський диктатор не має бажання зустрічатися із Володимиром Зеленським. Він всіляко дистанціюється від цієї зустрічі та вигадує нові умови.

Складається таке враження, що Путін боїться і всіляко дистанціюється, остерігається цих контактів безпосередньо на рівні глав держав– наголосив Мусієнко.

Аналітик пояснив, що присутність Зеленського на G20 стане черговим моментом визнання міжнародної суб'єктності Києва. Саме тому російський диктатор радше віддасть перевагу відправленню чиновників нижчого рангу. Зокрема там може бути глава МЗС Сергій Лавров.

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Загалом неоімперська ідеологія Кремля спрямована на те, щоб змусити Україну їхати до Москви "на поклон". Водночас можливі переговори у Сполучених Штатах передбачають діалог на рівних між суверенними державами.

Запрошують президента як лідера вільної, незалежної, суверенної держави українського народу, який продемонстрував боротьбу на полі бою, який заслуговує на суб'єктність і повагу. Вони хотіли б бачити інший сценарій, тому Путін і уникає таких форматів– підсумував військовий.

Чи поїде диктатор Путін на саміт G20: дивіться відео 24 Каналу

Мусієнко зауважив, що Україні обов'язково слід брати участь у подібних заходах для дипломатичного захисту власних інтересів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що із задоволенням запросить Володимира Зеленського на зустріч лідерів у Маямі, яка запланована на 14 – 15 грудня. Водночас український президент підтвердив готовність до поїздки, зауваживши, що за наявності офіційного сигналу Київ підтримає ініціативу.