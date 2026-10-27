Вперше з минулого року: Путін провів розмову з ключовими союзниками України в Європі

Путін провів розмову з ключовими союзниками України в Європі / AP
Президент Росії Володимир Путін 27 жовтня 2026 наважився на телефонні переговори із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Лідери обговорили перспективи мирної угоди щодо України.
Про те, що переговори уже пройшли, повідомили у канцелярії президента Фінляндії.
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Що відомо про переговори Путіна та Європи
Підготовчі контакти активізувалися після візиту спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга. До цього американський представник провів зустріч в Осло з президентом України Володимиром Зеленським та північними лідерами.
Контакт Путіна з Фінляндією та Норвегією став першим прямим спілкуванням між Путіним та вищими європейськими лідерами, які є союзниками Києва, відтоді як президент Франції Еммануель Макрон говорив із ним у липні 2025 року.
У Фінляндії додали, що під час підготовки до розмови проводилися консультації з Україною.
Президент Стубб і прем’єр-міністр Стьоре ініціювали цю розмову, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та сприяння миру й стабільності в Європі
Метою розмови було донести до диктатора Путіна позицію України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.
Стубб і Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх держав, і вони не виступали в ролі представників усієї Європи.
Під час розмови європейські лідери наголосили, що обидві країни діють стабільно й передбачувано в регіоні Балтійського моря та на північних територіях. Вони підкреслили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати підтримку Україні, як робили це протягом тривалого часу.
Стубб і Стьоре також наголосили, що війна має закінчитися, а переговори – тривати.
Розмова була відвертою та діловою. Ми – сусіди Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – і всієї Європи. Для завершення війни необхідні прямі переговори
Прем'єр-міністр Стьоре також прокоментував переговори:
Війна спричиняє величезні людські страждання та величезні витрати. Вона залишить свій слід на кількох поколіннях. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації.
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