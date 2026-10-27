Вперше з минулого року: Путін провів розмову з ключовими союзниками України в Європі

Про те, що переговори уже пройшли, повідомили у канцелярії президента Фінляндії.

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Що відомо про переговори Путіна та Європи

Підготовчі контакти активізувалися після візиту спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга. До цього американський представник провів зустріч в Осло з президентом України Володимиром Зеленським та північними лідерами.

Контакт Путіна з Фінляндією та Норвегією став першим прямим спілкуванням між Путіним та вищими європейськими лідерами, які є союзниками Києва, відтоді як президент Франції Еммануель Макрон говорив із ним у липні 2025 року.

У Фінляндії додали, що під час підготовки до розмови проводилися консультації з Україною.

Президент Стубб і прем’єр-міністр Стьоре ініціювали цю розмову, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України, а також дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни та сприяння миру й стабільності в Європі– зазначили у канцелярії Стубба.

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Метою розмови було донести до диктатора Путіна позицію України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Стубб і Стьоре брали участь у розмові як лідери своїх держав, і вони не виступали в ролі представників усієї Європи.

Під час розмови європейські лідери наголосили, що обидві країни діють стабільно й передбачувано в регіоні Балтійського моря та на північних територіях. Вони підкреслили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати підтримку Україні, як робили це протягом тривалого часу.

Стубб і Стьоре також наголосили, що війна має закінчитися, а переговори – тривати.

Розмова була відвертою та діловою. Ми – сусіди Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі – і всієї Європи. Для завершення війни необхідні прямі переговори— зазначив президент Стубб.

Прем'єр-міністр Стьоре також прокоментував переговори:

Війна спричиняє величезні людські страждання та величезні витрати. Вона залишить свій слід на кількох поколіннях. Під час розмови ми наголосили на важливості деескалації.