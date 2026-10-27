Зеленський зараз говорить із європейською стороною щодо контактів із Путіним

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

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Що відомо про дзвінок?

У вівторок, 27 жовтня, український лідер провів розмову із європейцями щодо контактів із російською стороною. На запитання, чи була комунікація президента з Євросоюзом щодо переговорів лідерів Норвегії та Фінляндії з президентом Росії, Литвин відповів, що станом на 11:53 очільник держави якраз розмовляв із партнерами.

Раніше канцелярія президента Фінляндії повідомила, що Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором. Напередодні переговорів вони консультувалися з Україною.

Нагадаємо, що контакти Москви з Гельсінкі та Осло стали першим прямим спілкуванням між Путіним та вищими європейськими лідерами, відтоді як президент Франції Еммануель Макрон говорив із ним у липні 2025 року.