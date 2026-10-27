Зеленский сейчас обсуждает с европейской стороной вопросы контактов с Путиным, – ОП

Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

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Что известно о звонке?

Во вторник, 27 октября, украинский лидер провел разговор с европейцами по поводу контактов с российской стороной. На вопрос, была ли коммуникация президента с Евросоюзом по поводу переговоров лидеров Норвегии и Финляндии с президентом России, Литвин ответил, что по состоянию на 11:53 глава государства как раз разговаривал с партнерами.

Ранее канцелярия президента Финляндии сообщила, что Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором. В преддверии переговоров они консультировались с Украиной.

Напомним, что контакты Москвы с Хельсинки и Осло стали первым прямым общением между Путиным и высшими европейскими лидерами с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон говорил с ним в июле 2025 года.