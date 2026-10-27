Впервые с прошлого года: Путин проведет переговоры с ключевыми союзниками Украины в Европе, – СМИ

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, разговор трех лидеров может состояться уже во вторник, 27 октября. Официальные представители Кремля, а также правительств Норвегии и Финляндии пока воздержались от оперативных комментариев по поводу запланированной встречи.

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Подготовительные контакты активизировались после визита специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа в Санкт-Петербург. До этого американский представитель провел встречу в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами северных стран.

Предстоящий контакт станет первым прямым общением между Путиным и высшими европейскими лидерами, являющимися союзниками Киева, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с ним в июле 2025 года.