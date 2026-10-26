"Встреча в ноябре": Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры с США и Россией

Об этом сообщается на официальном канале Владимира Зеленского.

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Что сказал глава государства о встрече в трехстороннем формате?

"Рассчитываем, что трехсторонняя встреча американской, украинской и российской команд состоится уже в начале ноября", – подчеркнул президент.

Спикеру Сейма Литвы также сообщили о встречах в Осло и ситуации в переговорном процессе в целом.

Кроме того, в ходе переговоров стороны подробно обсудили вопросы евроинтеграции Украины и приоритеты литовского председательства в Совете ЕС в первой половине 2027 года.

Очень важно, чтобы до конца этого года были открыты остальные два переговорных кластера для Украины, а во время литовского председательства мы уже могли закрывать переговорные разделы– отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также поблагодарил литовский народ за неизменно крепкую и последовательную поддержку Украины.

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заявил, что Киев прорабатывает возможность договоренностей об энергетическом перемирии и гарантиях безопасности судоходства в Черном море. В то же время, по данным медиа, Москва будет настаивать на возвращении военного присутствия НАТО на уровень 1997 года.

По мнению Чаленко, Россия будет снова апеллировать к якобы необходимости гарантий собственной безопасности. Так Кремль объясняет россиянам причины начала войны против Украины, утверждая, что России вроде бы грозит НАТО.