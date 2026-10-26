"Зустріч у листопаді": Зеленський анонсував тристоронні переговори зі США та Росією

Про це повідомляється в офіційному каналі Володимира Зеленського.

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Що сказав глава держави про зустріч у тристоронньому форматі?

"Розраховуємо, що тристороння зустріч американської, української та російської команд відбудеться вже на початку листопада", – підкреслив президент.

Спікера Сеймасу Литви також поінформували про зустрічі в Осло та ситуацію в переговорному треку загалом.

До того ж, під час перемовин сторони детально обговорили питання євроінтеграції України та пріоритети литовського головування в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

Дуже важливо, щоб до кінця цього року були відкриті решта два переговорні кластери для України, а під час литовського головування ми вже могли закривати переговорні розділи– зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також подякував литовському народу за незмінно міцну та послідовну підтримку України.

Політолог Ігор Чаленко в етері 24 Каналу заявив, що Київ опрацьовує можливість домовленостей про енергетичне перемир'я та гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. Водночас, за даними медіа, Москва наполягатиме на поверненні військової присутності НАТО до рівня 1997 року.

На думку Чаленка, Росія знову апелюватиме до нібито необхідності гарантій власної безпеки. Так Кремль пояснює росіянам причини початку війни проти України, стверджуючи, що Росії начебто загрожує НАТО.