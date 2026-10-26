Переговори відновляться в листопаді: політолог оцінив шанси на енергетичне та морське перемир'я

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, Росія, найімовірніше, розповідатиме про "гарантії безпеки" для себе. Так вони, зокрема, обґрунтовують своєму населенню, чому взагалі розпочали війну проти України. Мовляв, їм нібито загрожує НАТО.

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Чи є шанси на енергетичне та морське перемир'я?

Як наголосив Чаленко, щоб говорити про такі глобальні речі, потрібно зробити певні прикладні кроки. І, можливо, в Кремлі принаймні публічно обговорюватимуть тему енергетичного та морського перемир'я.

Крім цього, припинення атак на енергетику та портову інфраструктуру є важливим деескалаційним кроком. При цьому у відновленні безпеки в Чорному морі зацікавлені не лише учасники конфлікту, а й світові гравці, зокрема США, Китай та Туреччина.

Водночас не факт взагалі, що ця зустріч відбудеться. Найслабшою ланкою в цьому питанні і надалі є Росія. Раніше йшлося, що зустріч може відбутися усередині жовтня. Потім все перенеслося на кінець жовтня. РФ і надалі може йти на деструктивні маневри– зазначив Чаленко.

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Чого очікувати від переговорів у листопаді: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна, США та Росія домовилися провести зустріч переговорних груп у листопаді. Наша держава очікує на конкретні результати, серед яких енергетичне перемир’я, припинення ударів по морській та зерновій інфраструктурі, обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", зустріч лідерів тощо.