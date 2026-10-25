Україна, США та Росія домовилися про тристоронні переговори в листопаді, – Зеленський

Володимир Зеленський / Getty Images
Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та Росія домовилися провести в листопаді зустріч переговорних груп у тристоронньому форматі. Американська сторона отримала підтвердження готовності Володимира Путіна до таких переговорів, однак місце зустрічі ще визначають.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю ведучій ТСН Аллі Мазур.
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Що відомо про майбутні переговори?
Після консультацій в Осло американські представники вирушили до Санкт-Петербурга, де обговорювали можливість тристороннього формату з російською стороною.
Ми поговорили з американцями, і американці поїхали в Санкт-Петербург і домовились, що дві сторони війни, я маю на увазі Росія та Україна, готові до тристоронньої зустрічі на якійсь території. Обговорювали Абу-Дабі. Це може бути та не Близький Схід, це може бути і Європа, та чи інша столиця. Але ми домовились, і є підтвердження від американців
Водночас Україна також наполягає на участі європейських партнерів у переговорному процесі.
Які гарантії безпеки потрібні Україні?
Зеленський прокоментував документ із напрацюваннями американської сторони, який спецпосланець президента США Стів Віткофф привіз Путіну після консультацій в Осло. У ньому є різні пропозиції щодо можливого врегулювання, однак Київ має чітку позицію щодо ключових питань безпеки.
Зокрема, Україна не погоджується на нейтральний статус держави та обмеження чисельності або спроможностей української армії.
Наші гарантії безпеки – це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Отже, висновки зрозумілі, що обмеження нашої армії та нейтральність України не обговорюється
Він не став розкривати всі деталі документа, пославшись на домовленості з американською стороною. Водночас Зеленський зазначив, що питання територій Україна готова обговорювати винятково на рівні лідерів.
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