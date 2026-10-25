Украина, США и Россия договорились о трехсторонних переговорах в ноябре, – Зеленский

Владимир Зеленский / Getty Images
Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Россия договорились провести в ноябре встречу переговорных групп в трехстороннем формате. Американская сторона получила подтверждение готовности Владимира Путина к таким переговорам, однако место встречи пока определяется.
Об этом глава государства заявил в интервью ведущей ТСН Алле Мазур.
популярные видео
Что известно о предстоящих переговорах?
После консультаций в Осло американские представители отправились в Санкт-Петербург, где обсуждали возможность трехстороннего формата с российской стороной.
Мы поговорили с американцами, и американцы поехали в Санкт-Петербург и договорились, что две стороны конфликта, я имею в виду Россию и Украину, готовы к трехсторонней встрече на какой-то территории. Обсуждали Абу-Даби. Это может быть как Ближний Восток, так и Европа, та или иная столица. Но мы договорились, и есть подтверждение от американцев
В то же время Украина также настаивает на участии европейских партнеров в переговорном процессе.
Какие гарантии безопасности нужны Украине?
Зеленский прокомментировал документ с предложениями американской стороны, который специальный посланник президента США Стив Виткофф привез Путину после консультаций в Осло. В нем содержатся различные предложения относительно возможного урегулирования, однако Киев занимает четкую позицию по ключевым вопросам безопасности.
В частности, Украина не соглашается на нейтральный статус государства и ограничение численности или потенциала украинской армии.
Наши гарантии безопасности – это наши гарантии безопасности. Они не могут быть продиктованы российской стороной. Итак, выводы понятны: ограничение нашей армии и нейтралитет Украины не обсуждаются
Он не стал раскрывать все детали документа, сославшись на договоренности с американской стороной. В то же время Зеленский отметил, что Украина готова обсуждать вопросы, касающиеся территорий исключительно на уровне лидеров.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий