Зеленський розповів про позицію України на переговорах із США та Росією в листопаді

Про це український лідер розповів у інтерв'ю ТСН.

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Що сказав Зеленський?

Президень зазначив, що дипломати наразі узгоджують місце проведення листопадової зустрічі переговорних груп. Серед можливих варіантів розглядають Абу-Дабі, інші майданчики на Близькому Сході або одну з європейських столиць.

Американська сторона вже підтвердила домовленість про проведення консультацій у листопаді. Відповідне підтвердження США отримали й від Володимира Путіна.

Український президент наголосив, що Київ також наполягатиме на залученні Європи до переговорного процесу для обговорення подальших кроків. Він підкреслив, що сам факт зустрічі представників трьох держав не є достатнім результатом для України.

Для нас найважливіший результат – це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів– заявив Зеленський.

Серед конкретних питань для обговорення у листопаді українська сторона виділяє енергетичне припинення вогню та безпеку в Чорному морі. На думку глави держави, ці домовленості створили б умови для стабільнішого функціонування економіки та відновили повноцінний експорт зерна.

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Окремим пріоритетом залишається повернення військовополонених. Володимир Зеленський відзначив нещодавній обмін, але підкреслив, що для розв'язання проблеми та обміну "всіх на всіх" потрібні переговори на найвищому рівні.

Це досить великий обмін, але це не той обмін, який нам потрібен: поки що не всіх на всіх– пояснив президент.

Також глава держави розповів про зустріч в Осло з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. Президент сказав, що після консультацій у Норвегії американські представники вирушили до Санкт-Петербурга, де обговорили готовність обох сторін до тристороннього формату.