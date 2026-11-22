Россия все больше истощается из-за войны против Украины, а ресурсы, которые позволяли Кремлю избегать непопулярных решений, постепенно иссякают. В то же время Владимир Путин оказался в зависимости от Китая, а попытки Москвы сохранить влияние на международной арене становятся все более сложными.

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Сможет ли Кремль и дальше покупать лояльность россиян деньгами, почему Путин боится объявлять мобилизацию и как Китай использует слабость России – в интервью 24 Канала объяснил бывший глава британской разведки MI6 сэр Ричард Дирлав.

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Финансовая ловушка и конец скрытого вербовки

Россия приближается к критической черте в своей способности финансировать войну против Украины. По оценке Дирлава, финансовые аспекты конфликта становятся сокрушительными для Москвы в средне- и долгосрочной перспективе.

До сих пор Кремль избегал массового недовольства, используя средства Суверенного фонда для привлечения контрактников, преимущественно из неевропейских, депрессивных регионов России. Однако эти финансовые резервы стремительно сокращаются и подходят к концу.

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Когда денежные ресурсы для покупки лояльности и "пушечного мяса" иссякнут, российское руководство столкнется с необходимостью принимать радикальные решения для продолжения боевых действий. Именно этот переходный этап представляет наибольшую угрозу для внутренней стабильности режима.

Полное интервью с Дирлавом: смотреть видео

Мобилизация как политический приговор: афганский прецедент

Ключевой уязвимостью Владимира Путина является полномасштабная мобилизация. Если Кремль решится на этот шаг, под угрозой окажутся сыновья российского среднего класса, которых неизбежно бросят в украинскую мясорубку.

Ричард Дирлав подчеркивает, что в этот момент в игру вступит мощный социальный фактор – российские матери и бабушки.

Исторический прецедент уже существует: во время войны в Афганистане именно количество погибших и реакция семей призывников оказали колоссальное влияние на политическую ситуацию в Советском Союзе.

Мобилизация станет тем порогом, который превратит военную проблему России в ее тотальную политическую слабость. В среднесрочной перспективе такой шаг может привести к серьезным неприятностям для Путина и его окружения.

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Геополитическая изоляция и статус вассала Китая

Внутренняя слабость России усугубляется ее стремительной потерей позиций на международной арене. Анализируя недавнюю трехстороннюю встречу между Дональдом Трампом, Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, бывший глава MI6 констатирует: никакой "Ялты-2" не состоялось.

Содержание встречи было минималистичным, а основной диалог разворачивался исключительно между лидерами США и Китая. Роль Путина на этом саммите была маргинальной. Визуально и дипломатически он был отодвинут на второй план – Си Цзиньпин уделял гораздо больше внимания Трампу, а на совместном фото российский диктатор даже не стоял рядом с китайским лидером.

Исторически Россия уже превратилась в вассальное государство и младшего партнера Пекина. Экономический потенциал России не позволяет ей претендовать на статус равноправной сверхдержавы.

Более того, зависимость от Китая создает для Путина дополнительную неопределенность. Хотя Пекин продолжает поставлять запчасти и электронику для российской оборонной промышленности, стратегически Китай предпочел бы завершение конфликта. Если бы эта поддержка прекратилась, последствия для российской армии были бы катастрофическими.

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Показательным стало и то, как китайская сторона организовала прием мировых лидеров в Шэньчжэне. Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа у самолета, тогда как Владимира Путина встречал руководитель канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци. Во время совместной фотосессии российский диктатор также оказался в стороне от американского президента и главы КНР. Этот эпизод привлек внимание журналистов на фоне дискуссий о растущей зависимости Москвы от Пекина.

Деградация российской дипломатии и шпионские игры Пекина

Показательным индикатором падения статуса России является фигура министра иностранных дел Сергея Лаврова. По словам сэра Ричарда Дирлава, Лавров, который когда-то считался уважаемым дипломатом, в настоящее время превратился в откровенно неприятного персонажа.

На Западе его открыто презирают за роль в оправдании путинской агрессии, и во время международных встреч его раздражение статусом младшего партнера Китая становится все более очевидным.

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В то же время сам Пекин ведет собственную агрессивную игру, которая выходит далеко за пределы партнерства с Россией. Комментируя шпионский скандал вокруг компании Nvidia, экс-глава MI6 отметил, что китайская разведка годами целенаправленно похищает западную интеллектуальную собственность. Искусственный интеллект является передовой линией соперничества между США и Китаем, поэтому китайские спецслужбы действуют крайне агрессивно, используя подставные фирмы, как это произошло в Сингапуре.

Это свидетельствует о том, что Пекин сосредоточен на собственном технологическом доминировании, а Россия для него – лишь временный инструмент в глобальном противостоянии.

Дипломатические иллюзии и провал быстрых соглашений

На фоне военных и экономических проблем России попытки некоторых западных политиков навязать Украине невыгодные мирные соглашения выглядят оторванными от реальности.

Комментируя заявления Джареда Кушнера о возможной сдаче Донбасса в обмен на гарантии безопасности по статье 5 НАТО, Дирлав называет его дилетантом в дипломатии, чьи слова не стоит воспринимать всерьез. Российские предложения о новом европейском пакте о безопасности – это старая идея Кремля и полная чепуха, противоречащая видению НАТО.

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А призывы Дональда Трампа к европейским лидерам о прекращении поддержки Украины вызывают возмущение и массово отвергаются в Европе. Среди европейских союзников существует прочный консенсус относительно неприемлемости такого подхода.

К слову, американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон якобы убедил Россию согласиться на гарантии для Украины по образцу статьи 5 НАТО. Однако он подчеркнул, что такой механизм должен соответствовать интересам США и быть частью более широкого пакета безопасности. Эти заявления вновь подняли вопрос о том, насколько реалистичны договоренности с Кремлем и могут ли они обеспечить Украине надежную защиту.

Удары по инфраструктуре и прогноз на будущее

Украина продолжает демонстрировать способность наносить болезненные удары по российской военной машине. Успешная атака дронами и ракетами по Керченскому мосту накануне международных саммитов стала хитроумным тактическим ходом Киева.

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Это продемонстрировало всему миру неспособность России защитить свою критически важную инфраструктуру и подчеркнуло высокий уровень украинских разработок в области вооружений.

Напомним что операция недавняя операция СБУ и Сил обороны против Крымского моста продемонстрировала возможности украинских дальнобойных средств поражения. По обнародованной информации, для атаки были задействованы беспилотники "Паляница", ракеты "Нептун", "Рута" и FP-5 "Фламинго". Отдельно издание The Times сообщило, что во время операции украинские военные смогли скоординировать дроны и ракеты через альтернативный канал передачи данных, без использования Starlink.

Прогноз на ближайшие полгода остается неизменным: пока Путин удерживает власть, кардинальных изменений в позиции России не произойдет. В то же время Украина, которая успешно возвращает территории и поражает стратегические цели в глубине России, не пойдет ни на какие компромиссы.

Несмотря на чрезвычайное давление на гражданское население из-за российского ракетного террора, украинское общество демонстрирует невероятную стойкость, которая только закаляется в условиях войны на истощение.