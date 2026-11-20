Трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в Китае могла создать впечатление, что мировые лидеры собираются определить новый мировой порядок и договориться о будущем глобальной безопасности. Однако за громкой картинкой саммита скрывалась совсем другая реальность: Пекин продемонстрировал собственное превосходство, Вашингтон пытался использовать встречу в своих политических интересах, а Кремль – получить хотя бы символическое признание. Но Китай не спешит вмешиваться в войну России против Украины, ведь нынешняя нестабильность может быть для него выгоднее любых договоренностей.

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Политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, почему Путин оказался на саммите в роли второстепенного гостя, что Китай получил от встречи с Трампом и российским президентом и почему трехсторонние переговоры не стали новой Ялтой. Также политолог оценил, способен ли Трамп заставить Кремль завершить войну, зачем Россия пытается втянуть Европу в переговоры о безопасности и при каких обстоятельствах Китай может использовать войну в Украине в своих интересах.

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Каков символизм, иерархия и место Путина на встрече в Китае

Какие первые выводы можно сделать из встречи Трампа, Си и Путина в Китае? Действительно ли российский президент оказался в роли третьего лишнего, или это лишь внешнее впечатление, за которым скрываются гораздо более важные договоренности? Насколько эта встреча может повлиять на будущий мировой порядок и способны ли решения трех лидеров определить геополитический баланс на ближайшие десятилетия? И стоит ли ожидать реальных сдвигов в отношении войны в Украине, о которой все упомянули в своих заявлениях, на фоне того, что Украина продолжает демонстрировать способность наносить России болезненные удары, в частности по стратегическим объектам?

Самый дорогой фотосет в истории России. И я думаю, что это ключевой вывод и ключевая интрига: чем Путин расплатился за это.

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Для Си было важно продемонстрировать, что до него приезжают и Трамп, и Путин. Причем с Трампом – показать, что Соединенные Штаты признают Китай и приезжают в Китай. А с Путиным – продемонстрировать, что он ниже Китая, что он приезжает буквально чуть ли не на поклон. Для этого и разный формат встреч: Трампа встречает лично Си, демонстрируя, что это две ключевые столицы, а Путина встречает пятый человек по иерархии в Китае.

Когда Путин протягивает руку, Си демонстративно не пожимает ему руку. На фотографии Путина обрезают, между ним и Си ставят жену Си. Целый ряд моментов – то протокольных, то на грани протокольных, а то и внепротокольных – демонстрирует второстепенность России на этом саммите. Показательное расположение Путина во время совместной фотосессии стало одним из таких эпизодов.

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Политолог о скрытой дипломатии Китая: видео

Китай не хочет делить мир. Ему нужен весь мир целиком, а сферы влияния для него – не в территориях, а в отраслях. Для него не имеет значения, Латинская это Америка или Азия, за исключением вопроса о Тайване. Ему важны высокие технологии, открытая торговля, отсутствие санкционного давления, минимизация рисков.

Для Си неприемлемо отсутствие субъектности Европы в контексте российско-украинской войны, как и нарушение территориальной целостности. Китай не признает российскими никакие территории, потому что ему необходимо, чтобы Европа и Соединенные Штаты не были в одной лодке. Трамп здесь и сам неплохо справляется, разрушая трансатлантическое единство.

Поэтому все эти разговоры о Ялте – это скорее картинка для российского медиапространства, где пропагандисты будут рисовать встречу трех равнозначных лидеров. Сравнение саммита с Ялтинской конференцией для российской пропаганды имеет особое значение. Но во время той Ялты Китай был объектом политики, а для Китая это глубокая травма – как Запад делил, эксплуатировал и колонизировал Китай. Китай воспринимает себя как империю и цивилизацию, а потому все эти этапы разделения мира для него унизительны.

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Поэтому даже формально Путину не позволили ничего подобного. На банкете его разместили отдельно от Си и Трампа. Это асимметричная встреча с точки зрения интересов. Нет общих интересов, нет общей повестки дня – ни ядерной, ни в сфере безопасности, ни более широкой геополитической, ни в отношении российско-украинской войны, ни даже по Ирану или Ормузу. Поэтому никаких новых Ялт быть не могло. Это просто фотосессия: Путину – чтобы надуть щеки, Си – чтобы показать, что к нему приезжают, Трампу – чтобы перебить негатив от предвыборной кампании.

Так кому же эта встреча нужна больше всего – Трампу, Путину или Си?

Си – это ключевой выигравший. Для Трампа и Путина речь идет о символическом надувании щек, о картинке. Для Си – о конкретных влияниях и конкретном статусе.

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Керченский мост, конечно, добавляет Путину слабости перед поездкой. Это не только военно-логистическая операция, но и морально-психологический и политический удар по путинскому режиму. Ирония в том, что в Цзэнчэне, где проходит встреча, Китай демонстрирует свои инженерные и архитектурные достижения, в частности мосты, построенные там. Это очень символично: интересно, с каким выражением лица Путин будет наблюдать за чудом китайской инженерии, думая о мосте, которого уже почти нет.

Встреча Трампа с Путиным: что происходило за кулисами

Могли ли за внешне дружественными жестами Трампа по отношению к Путину и демонстративными неловкостями российского президента во время встречи скрываться жесткий разговор о его последнем шансе договориться? Насколько реалистично, что Вашингтон уже усилил давление на Кремль, ограничивая военную поддержку Украины, и теперь фактически поставил Путина перед выбором – согласиться на мир или столкнуться с новыми последствиями?

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Могло бы, но я не вижу никакого значения в таких встречах. Во-первых, нет реальных изменений ни в геополитической, ни в региональной ситуации, ни в реальной обстановке в контексте российско-украинской войны как отдельного театра боевых действий. Без изменения переменных в этом уравнении другого результата не будет.

Во-вторых, Трамп не демонстрирует гибкости в подходах – он пытается повторять ровно то же самое. Если действия Трампа не меняются, контекст не меняется, и Путин остается прежним, то другого результата я бы не ожидал.

В-третьих, о чем договариваться с Трампом, если он не будет контролировать выполнение договоренностей? Трамп может говорить: если мы сейчас не договоримся, придет Конгресс и предоставит оружие. А если договоримся, что Конгресс не даст оружие? Что может сейчас заставить завершить войну на российских условиях? В Украине понимают, что придет Конгресс, и будут другие условия, а у Украины будут значительно более сильные переговорные позиции, чем сейчас. Не то чтобы очень сильные, но они не будут обременены попытками Трампа держать Украину за ноги и тянуть на дно, а Путина – поднимать на своих плечах.

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Поэтому, когда Трамп озвучивает подобные вещи, он выглядит несерьезно. У него нет ресурсов и возможности реализовать это. Есть ли у него инструменты принуждения Украины? Нет. Жестких инструментов принуждения Европы? Нет. Даже инструментов в Соединенных Штатах, чтобы сделать все, что он хочет, у него уже нет – нынешний состав Конгресса после решения Трампа в отношении Starlink, Starshield, Patriot и разведывательных данных показал ему красную карточку.

Некоторые республиканцы в Конгрессе и Сенате уже заявляли, что не поддержат такие шаги. У Трампа ситуация "хромающей утки" с точки зрения реализации договоренностей. Президент США – не слабая фигура, он еще может многое сделать во внешней политике, но он уже не может долго действовать произвольно. А для реализации любых договоренностей, которые принесут несправедливый мир, то есть отсроченную войну, ему необходимо сделать несколько последовательных ходов, а этого он уже сделать не сможет.

Для Си сейчас ключевой момент – выжать из Трампа то, что еще возможно, и продемонстрировать, что это Трамп приезжает к Си, а Си – лидер мира. Точно так же для Путина встреча с Трампом – это попытка выторговать еще одну отсрочку, создать дополнительные проблемы для Европы.

Почему Россия сейчас заговорила о пактах о ненападении с отдельными странами Европы и о европейской системе коллективной безопасности? Потому что эта система будет формироваться без России, а Россия хочет быть за столом переговоров. Она пытается закрепить за собой возможность участвовать в этих переговорах.

Сейчас Россия пользуется тем, что призывает Трампа, который говорит: "Посадите Россию за стол, говорите о европейской безопасности". А Европе при этом говорят: "Мы как-нибудь и сами справимся". Россия же говорит: "А мы можем подписать пакты о ненападении". Если у вас есть слабые звенья, страны, где к власти могут прийти правые радикалы, которые подпишут такие акты, это будет означать, что на НАТО можно ставить крест, потому что внутри Альянса появятся разные подходы к вопросам безопасности в отношении ключевой угрозы в Европе.

То есть Россия пытается создать точки напряжения, а Трампа использует в качестве рычага, пока он еще у нее в руках. Это делается для того, чтобы, если не перевернуть ситуацию, то, по крайней мере, очень серьезно ее пошатнуть и усугубить расколы внутри западной коалиции.

Роль Китая в войне России против Украины

Действительно ли Си Цзиньпин заинтересован в завершении войны России против Украины и готов влиять на Путина, или Китаю выгоднее сохранять нынешнюю ситуацию? Насколько слова Трампа о совместном с Си желании завершить войну соответствуют реальным намерениям Пекина, а не являются лишь дипломатической риторикой?

Китаю пока невыгодно, чтобы Россия завершила войну. Китаю был бы выгоден сценарий вялой, затянувшейся войны низкой интенсивности без создания дополнительных угроз для глобальной безопасности. Но это нереально в таком конфликте, как российско-украинский. И пока Россия недостаточно измотана для того, чтобы смириться с таким исходом или завершить войну.

Вот сценарий, который для Китая мог бы быть приемлемым и даже желательным, пока невозможен. Соответственно, они исходят из сценария продолжения войны, которая для Китая также неплоха, хотя и сопряжена с рисками, которые им приходится сдерживать. Например, чтобы не применялось ядерное оружие, чтобы география конфликта не распространялась дальше в Азию, чтобы это не затронуло территории, где проходят китайские торговые пути, где находятся зоны влияния Китая – Казахстан и т. д., где не было бы масштабного найманства и других последствий, которые для Китая нежелательны.

Во всем остальном Китай вполне устраивает, что Россия ослабевает. США находятся в состоянии зависимости, потому что тема войны в Украине заставляет их реагировать, нервничать и дестабилизироваться изнутри. Трамп разрушает трансатлантическое единство и подрывает доверие к США как к союзнику в Европе, Японии, Южной Корее, на Тайване. Все это играет на руку Китаю.

Сейчас время разбрасывания камней. Мировой порядок рушится, нового еще нет, а Китай не хочет брать на себя обязательства в условиях хаоса, когда эти обязательства так или иначе будут нарушены. Китай заинтересован в разблокировании Ормузского пролива, но даже там он не выступает ни посредником, ни гарантом, ни тем, кто политически или силой разблокирует Ормуз для мировой торговли. Почему? Потому что они видят, как Россия увязла в Украине, а Трамп – в Иране. Китай не хочет нигде увязать. Он хочет наблюдать, как другие разбрасывают камни, а затем просто подбирать их, когда ситуация созреет.

Китайский "ковер" для Трампа и роль Европы в будущих переговорах

Стоит ли ожидать от Китая каких-либо реальных шагов по урегулированию войны в Украине, конфликта в Иране или проблемы с Северной Кореей, или Си Цзиньпин пока лишь демонстрирует свое влияние на мировую политику и экономику? Насколько его нынешняя позиция обусловлена стремлением укрепить собственные торговые и геополитические интересы, а не вмешиваться в конфликты?

Китай пока не заинтересован в каких-либо резких шагах. Если ему предложат что-то действительно грандиозное, если произойдет какой-то "белый" или "черный лебедь", тогда, возможно, Китай способен на такие шаги. У него есть и ресурсы, и возможности, и по всем этим вопросам у Китая есть что сказать и какими картами сыграть. Но без экстраординарных обстоятельств он этого делать не будет. Ему это невыгодно.

Китай ждет, пока все остальные сами себя закопают еще глубже, а затем за счет этого окажется выше и сможет воспользоваться ситуацией. Если говорить о российско-украинской войне, то Китай эту карту будет разыгрывать не с Трампом и даже, скорее всего, не с будущей администрацией в США. Если и будет разыгрывать – то с Европой, потому что ему необходимо иметь доступ к европейскому рынку и чтобы Европа не солидаризировалась с США в случае захвата или подчинения Китаем Тайваню.

Я не считаю, что Китай будет делать это с помощью грубой военной силы. Но ноябрь и декабрь – очень кризисные месяцы в этом смысле, поскольку вполне вероятно, что в конце этого месяца или в декабре мы увидим первые попытки Китая политически подчинить себе Тайвань. Там проходят местные выборы, и Китай попытается извлечь из них максимальную выгоду, ведь в парламенте Тайваня у прокитайских сил и так больше депутатов, чем у суверенистских или антикоммунистических сил.

Для Китая, если и понадобится вмешаться в ситуацию, то только после того, как США полностью себя заведут, и только тогда, когда этот вопрос будет решаться с Европой. Но Европа не готова впускать Китай в сферу европейской безопасности. Китай и сам не будет отстаивать украинскую позицию. Хотя есть ирония в том, что при определенной конфигурации китайские интересы могут оказаться ближе для Европы и Украины, чем американские, с точки зрения модели завершения российско-украинской войны.

Как Китай принимал Трампа и Путина

Свидетельствуют ли различия в приеме Трампа и Путина в Китае о реальном неравенстве их статуса в глазах Си Цзиньпина? Насколько показательны эти дипломатические детали – от личной встречи в аэропорту до формата общения и внимания, уделенного каждому из лидеров?

С Путиным пока что считаются из-за ядерного оружия. Именно из-за фактора ядерного оружия и из-за того, что Россия может нанести большой ущерб, его принимают и с ним встречаются. Но это происходит в условиях, когда он не свой, и всеми возможными способами демонстрируется, что он не свой.

По форме это встреча троих, а по сути – издевательство над Путиным. Китай реализовал это на разных этапах, с помощью различных символов и всячески продемонстрировал, что Россия вообще и близко не стоит на одном уровне с Китаем, а Путин – не на одном уровне с Си. А вот Трамп – на одном уровне, и признание со стороны равного для Си и Китая имеет большое значение. Соединенные Штаты в лице Трампа важны для Китая, даже если сам Трамп выглядит немного нелепо.

На приеме надпись идет на китайском большими буквами, ниже – на английском. А где русский? А где какой-либо другой? Учите китайский. Китай принимает Китай большими буквами, а ниже – на английском как языке международного общения, в частности в присутствии Трампа. Это символично. Музыка, которая звучала во время встречи с Трампом и во время встречи с Путиным, также несет символизм. Множество различных моментов, с помощью которых Китай продемонстрировал разные весовые категории, в которых находятся эти два гостя.

Кстати, там были и другие гости, но все внимание приковано к трехсторонней встрече, которая впервые проходит в нынешнем составе и воспринимается как нечто важное. А как по мне – это абсолютно проходная ситуация без серьезных последствий или результатов. Просто оплата за фотографию втроем.