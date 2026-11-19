Хронология событий 19 ноября 2026 10:47 10:47, 19 ноября Трамп предложил принять совместные меры против Международного уголовного суда Президент США выступил с предложением защищать суверенитет от международных институтов, которые, по его мнению, превышают свои полномочия. В частности, Трамп назвал таким органом Международный уголовный суд. 10:47 10:47, 19 ноября Трамп сообщил о длительной беседе с Путиным по поводу войны в Украине Американский лидер заявил, что провел длительные переговоры с Путиным о войне против Украины и видит в них определенные сдвиги. По его словам, стороны должны стремиться положить конец вооруженному конфликту. 10:46 10:46, 19 ноября Трамп призвал противодействовать ядерной программе Ирана Президент США отметил, что странам необходимо объединить усилия для предотвращения распространения ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что Вашингтон не позволит Ирану обзавестись таким арсеналом. 10:45 10:45, 19 ноября Трамп призвал к переговорам о сокращении ядерных арсеналов Президент США подчеркнул, что США, Россия и Китай, как крупнейшие ядерные державы, имеют уникальную возможность обсудить сокращение количества ядерного оружия и снижение рисков его применения. Он признал, что отказаться от имеющегося оружия чрезвычайно трудно, однако прежний подход, заключавшийся в уклонении от диалога, никогда не приносил результата. 10:44 10:44, 19 ноября Трамп отметил успех саммита АТЭС и поблагодарил Си за теплый прием Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за организацию встречи и теплый прием в Шэньчжэне. Он назвал саммит АТЭС выдающимся мероприятием и напомнил о продуктивности своего майского визита в Китай. Реклама 10:42 10:42, 19 ноября Путин заявил, что обсуждал войну в Украине с Трампом и Си Российский диктатор Владимир Путин отметил, что у сторон есть общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, в том числе войны в Украине. По его словам, накануне эту тему обсуждали с Си Цзиньпином, а перед трехсторонней встречей – с Дональдом Трампом. 10:41 10:41, 19 ноября Путин подчеркнул ответственность трех государств за международную безопасность Глава Кремля отметил, что встреча лидеров США, Китая и России впервые проходит в таком трехстороннем формате. Он подчеркнул необходимость соблюдения международного права и координации действий в рамках Рады Безопасности ООН. 10:40 10:40, 19 ноября Си призвал лидеров трех стран подавать достойный пример миру Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что человечество живет в одной глобальной деревне, где большие государства несут особую ответственность. Он призвал США, Китай и Россию ответственно решать глобальные проблемы и защищать международную стабильность.

В китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит беспрецедентная встреча мировых лидеров. За одним столом переговоров собрались президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Это первый случай, когда лидеры трех государств проводят совместный трехсторонний саммит в таком формате.

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Накануне этого события стороны провели ряд двусторонних контактов. В частности, в Китае состоялась двусторонняя встреча Трампа и Путина, а также отдельные длительные переговоры между российским и китайским лидерами. Ожидалось, что трехсторонний саммит лидеров продлится до одного часа и будет посвящен вопросам стратегической безопасности, глобальным экономическим вызовам и региональным кризисам.

Встреча лидеров стран, контролирующих львиную долю мировых ядерных арсеналов, привлекла пристальное внимание международного сообщества. Несмотря на разногласия во взглядах на санкционную политику и мировую торговлю, стороны начали публичную часть переговоров с заявлений о совместной ответственности за глобальный мир.