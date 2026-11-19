Хронология событий
Трамп предложил принять совместные меры против Международного уголовного суда
Президент США выступил с предложением защищать суверенитет от международных институтов, которые, по его мнению, превышают свои полномочия. В частности, Трамп назвал таким органом Международный уголовный суд.
Трамп сообщил о длительной беседе с Путиным по поводу войны в Украине
Американский лидер заявил, что провел длительные переговоры с Путиным о войне против Украины и видит в них определенные сдвиги. По его словам, стороны должны стремиться положить конец вооруженному конфликту.
Трамп призвал противодействовать ядерной программе Ирана
Президент США отметил, что странам необходимо объединить усилия для предотвращения распространения ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что Вашингтон не позволит Ирану обзавестись таким арсеналом.
Трамп призвал к переговорам о сокращении ядерных арсеналов
Президент США подчеркнул, что США, Россия и Китай, как крупнейшие ядерные державы, имеют уникальную возможность обсудить сокращение количества ядерного оружия и снижение рисков его применения. Он признал, что отказаться от имеющегося оружия чрезвычайно трудно, однако прежний подход, заключавшийся в уклонении от диалога, никогда не приносил результата.
Трамп отметил успех саммита АТЭС и поблагодарил Си за теплый прием
Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНР Си Цзиньпина за организацию встречи и теплый прием в Шэньчжэне. Он назвал саммит АТЭС выдающимся мероприятием и напомнил о продуктивности своего майского визита в Китай.
Путин заявил, что обсуждал войну в Украине с Трампом и Си
Российский диктатор Владимир Путин отметил, что у сторон есть общие интересы в урегулировании региональных конфликтов, в том числе войны в Украине. По его словам, накануне эту тему обсуждали с Си Цзиньпином, а перед трехсторонней встречей – с Дональдом Трампом.
Путин подчеркнул ответственность трех государств за международную безопасность
Глава Кремля отметил, что встреча лидеров США, Китая и России впервые проходит в таком трехстороннем формате. Он подчеркнул необходимость соблюдения международного права и координации действий в рамках Рады Безопасности ООН.
Си призвал лидеров трех стран подавать достойный пример миру
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что человечество живет в одной глобальной деревне, где большие государства несут особую ответственность. Он призвал США, Китай и Россию ответственно решать глобальные проблемы и защищать международную стабильность.
В китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит беспрецедентная встреча мировых лидеров. За одним столом переговоров собрались президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Это первый случай, когда лидеры трех государств проводят совместный трехсторонний саммит в таком формате.
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Накануне этого события стороны провели ряд двусторонних контактов. В частности, в Китае состоялась двусторонняя встреча Трампа и Путина, а также отдельные длительные переговоры между российским и китайским лидерами. Ожидалось, что трехсторонний саммит лидеров продлится до одного часа и будет посвящен вопросам стратегической безопасности, глобальным экономическим вызовам и региональным кризисам.
Встреча лидеров стран, контролирующих львиную долю мировых ядерных арсеналов, привлекла пристальное внимание международного сообщества. Несмотря на разногласия во взглядах на санкционную политику и мировую торговлю, стороны начали публичную часть переговоров с заявлений о совместной ответственности за глобальный мир.
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