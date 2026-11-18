На приеме в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18 ноября Путин оказался в стороне от президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время протокольной фотосессии. Видео опубликовали российские СМИ.

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Как Си Цзиньпин указал Путину его место на фото?

На обнародованных кадрах видно, как лидеры России, США и Китая обменялись рукопожатиями перед совместной фотосессией.

После этого Си Цзиньпин жестом показал Путину, где тот должен встать. Дональд Трамп остался рядом с китайским лидером.

С другой стороны от Си Цзиньпина встала его жена, а Путин оказался дальше от центра фотографии. Рядом с ним расположился президент Вьетнама То Лам.

Такой порядок расположения привлек внимание журналистов, которые расценили его как демонстрацию особого отношения к американскому президенту. В то же время сам по себе протокольный эпизод не доказывает, что организаторы намеренно стремились принизить Путина.

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Чем еще отличался прием Трампа и Путина в Китае?

Как отмечают журналисты, Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа после его прибытия в Шэньчжэнь. Это нетипичный жест, ведь обычно иностранных лидеров в аэропорту встречают другие высокопоставленные чиновники.

Путина же у самолета встречал руководитель канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци.

Отличалось и музыкальное сопровождение. Во время приема для американского президента оркестр исполнил гимн США, тогда как появление Путина сопровождала мелодия танца "Трепак" из балета Петра Чайковского "Щелкунчик".

Эти детали послужили поводом для предположений о разном уровне внимания к гостям, хотя официальных объяснений такого протокола не приводилось.

Что известно о встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина?

Как сообщал 24 Канал, 18 ноября лидеры США, Китая и России впервые встретились на торжественном приеме в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Они обменялись рукопожатиями и кратко пообщались.

Полноценные трехсторонние переговоры запланированы на 19 ноября. Одной из возможных тем встречи остается война в Украине.