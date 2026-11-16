Хронология событий Последнее событие 38 мин назад 16 ноября 2026 14:35 14:35, 16 ноября Обнародовано точное расписание саммита лидеров в Шэньчжэне Трехсторонняя встреча Трампа, Си и Путина назначена на 19 ноября в 14:30 по местному времени, сообщает издание Estadão. Перед этим в 12:45 президент США проведет отдельные переговоры с главой Китая, тогда как встреча с главой Кремля не предусмотрена. 14:05 14:05, 16 ноября Лидеры проведут переговоры без согласованной повестки дня Стороны решили не утверждать повестку дня встречи заранее, сообщает Financial Times. Пекин стремится избежать вовлечения в обсуждение войны в Украине. 13:29 13:29, 16 ноября США решили не поднимать тему Украины Дональд Трамп сосредоточится на войне с Ираном и контроле над ядерным оружием, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. 09:25 09:25, 16 ноября Китай официально подтвердил проведение саммита трех лидеров Представитель МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 19 ноября в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.

Об официальном согласовании встречи сообщило Министерство иностранных дел Китая. Переговоры состоятся в четверг, 19 ноября, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Формат без регламента и ключевые темы

По данным издания Financial Times, трехсторонняя встреча пройдет без заранее согласованной повестки дня, что является необычным шагом для китайского дипломатического протокола. Американская сторона рассчитывает сосредоточиться на вопросах контроля над ядерным оружием и урегулировании противостояния с Ираном. Как сообщило агентство Bloomberg, Дональд Трамп не планирует поднимать вопрос о российско-украинской войне в ходе трехсторонних переговоров.

Со своей стороны Пекин также сопротивляется включению войны в Украине в повестку дня саммита, поскольку не желает брать на себя прямую роль в мирном процессе. В то же время Москва рассматривала переговоры как возможность согласовать параметры завершения войны на своих условиях, надеясь склонить Вашингтон к уступкам.

Реакция Киева и европейских партнеров

В Украине планы кулуарных переговоров о судьбе государства категорически отвергли. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркивал, что приглашение российского диктатора на подобные площадки не принесет мира, а лишь разожжет агрессивные аппетиты Москвы. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что любое перераспределение сфер влияния по образцу Ялтинской конференции 1945 года недопустимо.

В Европе также призвали не повышать искусственно статус страны-агрессора. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил перед заседанием Совета ЕС, что Россия давно утратила статус сверхдержавы, поэтому за столом переговоров с США и Китаем должен быть представлен Европейский Союз.