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Оприлюднено точний розклад саміту лідерів у Шеньчжені
Тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна призначена на 19 листопада о 14:30 за місцевим часом, повідомляє видання Estadão. Перед цим о 12:45 президент США проведе окремі переговори з главою Китаю, тоді як зустріч із главою Кремля не передбачена.
Лідери проведуть переговори без узгодженого порядку денного
Сторони вирішили не затверджувати регламент зустрічі заздалегідь, повідомляє Financial Times. Пекін прагне уникнути втягування в обговорення війни в Україні.
США вирішили не порушувати тему України
Дональд Трамп зосередиться на війні з Іраном та контролі над ядерними озброєннями, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на посадовця Білого дому.
Китай офіційно підтвердив саміт трьох лідерів
Речник МЗС КНР оголосив, що Сі Цзіньпін, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 19 листопада в Шеньчжені на полях саміту АТЕС.
Про офіційне погодження зустрічі повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Переговори відбудуться в четвер, 19 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Формат без регламенту та ключові теми
За даними видання Financial Times, тристороння зустріч пройде без заздалегідь узгодженого порядку денного, що є незвичним кроком для китайського дипломатичного протоколу. Американська сторона розраховує зосередитися на питаннях контролю над ядерними озброєннями та врегулюванні протистояння з Іраном. Як повідомило агентство Bloomberg, Дональд Трамп не планує порушувати питання російсько-української війни під час тристоронніх переговорів.
Зі свого боку Пекін також чинить опір включенню війни в Україні до порядку денного саміту, оскільки не бажає брати на себе пряму роль у мирному процесі. Водночас Москва розглядала переговори як можливість узгодити параметри завершення війни на власних умовах, сподіваючись схилити Вашингтон до поступок.
Реакція Києва та європейських партнерів
В Україні плани кулуарних переговорів про долю держави категорично відкинули. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував, що запрошення російського диктатора на подібні майданчики не принесе миру, а лише розпалить агресивні апетити Москви. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що будь-який перерозподіл сфер впливу на кшталт Ялтинської конференції 1945 року є неприпустимим.
У Європі також закликали не підвищувати штучно статус країни-агресорки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив перед засіданням Ради ЄС, що Росія давно втратила статус наддержави, тому за столом переговорів зі США та Китаєм має бути представлений Європейський Союз.
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