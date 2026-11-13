Санкции против России: ЕС готовит новый удар по банкам и энергетике

Европа наносит новый удар по экономике противника

Европейский Союз планирует ввести новые жесткие санкции против российского банковского и энергетического секторов, сообщает Bloomberg. Ожидается, что министры иностранных дел ЕС дадут зеленый свет этим ограничениям во время встречи в Брюсселе уже в ближайший понедельник, сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники.

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Новые штрафные меры станут прямым ответом на рост числа так называемых гибридных атак, связанных с Москвой. Речь идет о масштабных кибератаках, поджогах и недавней неудачной атаке беспилотника на аэропорт в Германии, которые заставили европейских лидеров действовать более решительно.

Что известно о подготовке следующих пакетов и позиции в отношении Китая

Отдельно европейские чиновники уже работают над следующим, 22-м пакетом санкций против России. По предварительным данным, его могут окончательно принять на следующей встрече министров иностранных дел в декабре этого года.

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Обратите внимание! Кроме того, европейские министры обороны планируют подробно обсудить ситуацию с Китаем, сосредоточившись на снижении зависимости цепочек поставок. Главная цель этих переговоров – найти действенные рычаги, чтобы остановить поддержку Пекином российской войны в Украине. Также на этой встрече заместитель министра обороны США Элбридж Колби проинформирует европейских коллег об усилиях Вашингтона по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

Кстати, правительство Великобритании также ввело жесткие ограничения в отношении российской нефтедобывающей компании "Славнефть", а также ряда связанных с ней предприятий и судов. Страна стала первым государством в мире, которое ввело санкции против всех десяти крупнейших нефтяных корпораций России.