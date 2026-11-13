Санкції проти Росії: ЄС готує новий удар по банках та енергетиці

Європа завдає нового удару по економіці ворога

Європейський Союз планує запровадити нові жорсткі санкції проти російського банківського та енергетичного секторів, повідомляє Bloomberg. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС дадуть зелене світло цим обмеженням під час зустрічі в Брюсселі вже найближчого понеділка, повідомляють західні медіа з посиланням на власні джерела.

Adv

Нові штрафні заходи стануть прямою відповіддю на зростання кількості так званих гібридних атак, пов'язаних із Москвою. Йдеться про масштабні кібератаки, підпали та нещодавню невдалу атаку безпілотника на аеропорт у Німеччині, які змусили європейських лідерів діяти більш рішуче.

Що відомо про підготовку наступних пакетів та позицію щодо Китаю

Окремо європейські посадовці вже працюють над наступним, 22-м пакетом санкцій проти Росії. За попередніми даними, його можуть остаточно ухвалити на наступній зустрічі міністрів закордонних справ у грудні цього року.

Реклама

Зверніть увагу! Крім того, європейські міністри оборони планують детально обговорити ситуацію з Китаєм, зосередившись на зменшенні залежності ланцюгів постачання. Головна мета цих перемовин – знайти дієві важелі, щоб зупинити підтримку Пекіном російської війни в Україні. Також на цій зустрічі заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі проінформує європейських колег про зусилля Вашингтона щодо перегляду американської військової присутності в Європі.

До речі, уряд Великої Британії також запровадив жорсткі обмеження проти російської нафтовидобувної компанії "Славнєфть", а також низки пов'язаних підприємств і суден. Країна стала першою державою у світі, яка наклала санкції на всі десять найбільших нафтових корпорацій Росії.