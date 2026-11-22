Об этом сообщили в Укрэнерго.

Adv

популярные видео

Когда 23 ноября будет отключение света?

В понедельник, 23 ноября, в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3,5 очередей).

Точное расписание отключений по конкретным адресам гражданам рекомендуется проверять на официальных ресурсах и страницах местных операторов систем распределения.

Ситуация в объединенной энергосистеме остается динамичной, поэтому объем ограничений может меняться в течение суток.

В вечернем обращении 22 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Россия сменила тактику ударов по энергетике. Теперь российские войска пытаются уничтожать электросети и линии электропередачи, чтобы отрезать от электроснабжения Одесскую область и Днепропетровщину.

По его словам, ситуация в этих регионах сложная, есть значительные отключения света.

В Одессе уже возобновили электроснабжение критической инфраструктуры и работают над обеспечением альтернативных источников питания.

Ремонтные бригады работают также в Днепре, Каменском, Харьковской и Полтавской областях.