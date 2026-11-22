Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Почему в Одессе до сих пор сложная ситуация с электричеством?

В результате российских ударов повреждены ключевые магистральные электросети, от которых зависит электроснабжение Одессы и прилегающих населенных пунктов. Поэтому проблема заключается не только в дефиците электроэнергии – из-за разрушения инфраструктуры физически невозможно передать потребителям необходимую мощность.

Энергетики работали над восстановлением сетей в течение всего предыдущего дня и продолжали работы ночью. В то же время ремонт затрудняют угроза новых атак и воздушные тревоги, из-за которых бригады не всегда могут работать непрерывно.

Утром энергетикам удалось начать частичное восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры. Их стабильное питание остается первоочередной задачей.

Параллельно специалисты прорабатывают резервные схемы питания и другие технические решения, которые должны помочь постепенно вернуть электроэнергию остальным потребителям. В то же время из-за масштабных разрушений полное восстановление потребует времени.

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Ремонтные работы продолжаются, все задействованные службы действуют скоординированно, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям Одессы и прилегающих районов.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне в Одесской области фиксировались внезапные отключения электроэнергии из-за срабатывания автоматической защиты вследствие перегрузки поврежденных сетей. Тогда в ДТЭК отмечали, что российские войска вновь наносят удары по только что восстановленным энергообъектам.