Как сообщили в компании ДТЭК со ссылкой на данные Минэнерго, российские войска вновь наносят удары по уже восстановленным энергетическим объектам. Частые воздушные тревоги вынуждают специалистов приостанавливать аварийные работы ради собственной безопасности, что существенно замедляет процесс ремонта.

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Основной причиной масштабных отключений электроэнергии остаются повреждения магистральных сетей Укрэнерго. При перегрузке сети срабатывает автоматическая защита системы, из-за чего подача тока внезапно прекращается одновременно у большого количества потребителей.

Энергетики также обратили внимание на проблемы с перепадами напряжения после возобновления подачи электроэнергии. В момент восстановления электроснабжения напряжение в сети может резко повыситься или упасть, создавая угрозу для бытовой техники.

Чтобы избежать повреждения приборов, жителей призывают отключать от розеток бойлеры, обогреватели и другую мощную технику на время отсутствия электричества. Ремонтные бригады возобновляют ремонт оборудования только что, как только проходит угроза обстрелов.

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Систематические удары по энергосистеме региона

Напомним, ранее мы писали, что враг регулярно атакует критическую инфраструктуру области. В частности, 16 ноября российская армия нанесла удар по объектам ДТЭК, в результате чего без света остались более 52 тысячи семей.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, 18 ноября под ударом оказалась энергетика юга Одесской области, когда из-за повреждения сетей была обесточена часть Болградского и Белгород-Днестровского районов.