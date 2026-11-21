Про це повідомили в ДТЕК.

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Чому на Одещині складна ситуація зі світлом?

У компанії пояснили, що російські війська повторно завдають ударів по вже відновлених енергетичних об'єктах. Часті повітряні тривоги змушують фахівців зупиняти аварійні роботи заради власної безпеки, що істотно сповільнює процес ремонту.

Основною причиною масштабних знеструмлень на Одещині залишаються пошкодження магістральних мереж Укренерго. Під час перевантаження мережі спрацьовує автоматичний захист системи, через що подача струму раптово припиняється одночасно у великої кількості споживачів.

Енергетики також звернули увагу на проблеми з перепадами напруги після подачі живлення. У момент відновлення електропостачання напруга в мережі може різко підвищитися або впасти, створюючи загрозу для домашньої техніки.

Щоб уникнути пошкодження приладів, мешканців закликають від'єднувати від розеток бойлери, обігрівачі та іншу потужну техніку на час відсутності електрики.

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Як зі світлом в Одесі та на її околицях?

Глава ОВА Олег Кіпер розповів, що 21 листопада протягом дня в частині Одеського району, зокрема в Одесі, відбуваються відключення електроенергії.

За словами чиновника, під час відключень світла можуть тимчасово зупинятися котельні та насосні станції. Де це можливо, їх переводять на резервне живлення. Однак перебої з опаленням і водою однаково можливі.

В Одесі – блекаут / Фото з мережі

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Нагадаємо, ворог регулярно атакує критичну інфраструктуру області. Зокрема, 16 листопада армія Росії завдала удару по об'єктах ДТЕК, унаслідок чого без світла залишилися понад 52 тисячі родин на Одещині.