Росія атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК на Одещині: без світла залишилися понад 52 тисячі родин

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

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Що наразі відомо про наслідки обстрілу?

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали не лише енергетичні потужності компанії, а й виробничий майданчик. Зокрема, у будівлі вибило вікна, пошкодило стелі та двері.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків російського удару. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути електропостачання знеструмленим споживачам.

Битва за світло триває!

– пишуть у ДТЕК.

Наслідки обстрілу / Фото з телеграм-каналу ДТЕК

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Нагадаємо, російські війська вже неодноразово атакували енергетичні об'єкти ДТЕК на Одещині. Зокрема, 14 листопада внаслідок російського удару майже 50 тисяч родин у регіоні залишилися без електроенергії. Пошкоджений об'єкт уже зазнавав російських атак раніше, а енергетикам знадобився час для відновлення його роботи.