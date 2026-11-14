Майже 50 тисяч родин без світла: Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині / ДТЕК

Російські війська вранці 14 листопада завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК на півночі Одеської області. Унаслідок ворожої атаки майже 50 тисяч родин у регіоні залишилися без електроенергії.

Про черговий обстріл критичної інфраструктури сповістили в ДТЕК. Фахівці зауважили, що відновлення енергопостачання потребуватиме певного часу, адже пошкоджений об'єкт уже неодноразово зазнавав російських атак. Adv популярні відео Що відомо про атаку Енергетики змогли стати до аварійних робіт одразу після того, як безпекова ситуація стабілізувалася. Наразі ремонтні бригади займаються розбиранням завалів і лагодженням пошкодженого обладнання. У компанії запевнили, що докладають максимальних зусиль задля якнайшвидшого заживлення осель постраждалих абонентів. Цей об'єкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу– попередили у ДТЕК. Нагадаємо, що через безперервні російські обстріли напередодні, 13 листопада, було знеструмлено частину споживачів одразу у 12 областях України. Без електропостачання були мешканці Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Ексклюзиви 24 каналу

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