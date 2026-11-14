Почти 50 тысяч семей остались без света: Россия атаковала на энергетический объект ДТЭК в Одесской области

О очередном обстреле критически важной инфраструктуры сообщили в ДТЭК. Специалисты отметили, что восстановление энергоснабжения займет некоторое время, ведь поврежденный объект уже неоднократно подвергался российским атакам.

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Что известно об атаке

Энергетики смогли приступить к аварийным работам сразу после того, как ситуация с безопасностью стабилизировалась.

В настоящее время ремонтные бригады занимаются расчисткой завалов и ремонтом поврежденного оборудования.

В компании заверили, что прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения домов пострадавших абонентов.

Этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление займет время– предупредили в ДТЭК.

Напомним, что из-за непрекращающихся российских обстрелов накануне, 13 ноября, была обесточена часть потребителей сразу в 12 областях Украины.