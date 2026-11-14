Почти 50 тысяч семей остались без света: Россия атаковала на энергетический объект ДТЭК в Одесской области

Россия атаковала на энергетический объект ДТЭК в Одесской области / ДТЕК
Утром 14 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК на севере Одесской области. В результате вражеской атаки почти 50 тысяч семей в регионе остались без электроэнергии.
О очередном обстреле критически важной инфраструктуры сообщили в ДТЭК. Специалисты отметили, что восстановление энергоснабжения займет некоторое время, ведь поврежденный объект уже неоднократно подвергался российским атакам.
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Что известно об атаке
Энергетики смогли приступить к аварийным работам сразу после того, как ситуация с безопасностью стабилизировалась.
В настоящее время ремонтные бригады занимаются расчисткой завалов и ремонтом поврежденного оборудования.
В компании заверили, что прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения домов пострадавших абонентов.
Этот объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление займет время
Напомним, что из-за непрекращающихся российских обстрелов накануне, 13 ноября, была обесточена часть потребителей сразу в 12 областях Украины.
Без электроснабжения остались жители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.
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