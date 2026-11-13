Россия совершила атаку на энергетику: без света остались украинцы в 12 регионах

Кто остался без электроэнергии в результате атак

Без электроснабжения остались жители Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей, что сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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В большинстве пострадавших регионов уже действуют жесткие графики почасовых отключений для населения.

В то же время промышленные предприятия вынуждены работать по графикам ограничения мощности.

Энергетики работают в усиленном режиме, однако новые вражеские атаки и постоянные воздушные тревоги затрудняют и задерживают проведение работ– отметили в ведомстве.

Самое главное правило сейчас – следить за официальными сообщениями операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе. Именно на их ресурсах публикуется важнейшая информация о изменениях в графиках, ведь ситуация может стремительно меняться по несколько раз в час.

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Напомним, что главной целью врага сегодня стали высоковольтные подстанции. В результате российских атак повреждения и разрушения зафиксированы в девяти областях страны.