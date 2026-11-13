Росія атакувала енергетику: без світла залишилися українці у 12 регіонах

Хто залишився без електроенергії внаслідок атак

Без електропостачання залишилися мешканці Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей, про що повідомили у Міністерстві енергетики України.

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У більшості постраждалих регіонів уже діють жорсткі графіки погодинних відключень для населення.

Водночас промислові підприємства змушені працювати за графіками обмеження потужності.

Енергетики працюють у посиленому режимі, однак нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт– зазначили у відомстві.

Найголовніше правило зараз – стежити за офіційними повідомленнями операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні. Саме на їхніх ресурсах публікується найважливіша інформація щодо змін у графіках, адже ситуація може стрімко змінюватися по кілька разів на годину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що головною ціллю ворога сьогодні стали високовольтні підстанції. Внаслідок російських атак є пошкодження та руйнування є в дев'яти областях країни.