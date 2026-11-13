Пошкодження та руйнування в багатьох областях: Корецький назвав головну ціль Росії цієї ночі

Що сталося в енергетиці України

Пошкодження та руйнування зафіксовано одразу в дев'ятьох областях України, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути світло людям.

Цієї ночі Росія знову била по енергетиці. Головна ціль — високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях– написав Корецький.

Прем'єр подякував рятувальникам, енергетикам, поліцейським і медикам, які з ночі працюють на місцях.

Що відомо про попередні удари по інфраструктурі

Нагадаємо, 7 листопада Росія масовано вдарила по Київщині, пошкодивши підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею та центральними регіонами. Також були пошкоджені підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині.

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А 10 листопада ворог атакував 10 областей, зокрема, під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.