Пошкодження та руйнування в багатьох областях: Корецький назвав головну ціль Росії цієї ночі

Росія атакувала енергетику України / Фото Getty Images (фото ілюстративне)
Ворог здійснив чергову спробу занурити українські міста у суцільну темряву, прицільно б'ючи по критичній інфраструктурі. Цього разу головною мішенню окупантів стали високовольтні підстанції.
Що сталося в енергетиці України
Пошкодження та руйнування зафіксовано одразу в дев'ятьох областях України, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути світло людям.
Цієї ночі Росія знову била по енергетиці. Головна ціль — високовольтні підстанції. Пошкодження та руйнування є в дев'ятьох областях
Прем'єр подякував рятувальникам, енергетикам, поліцейським і медикам, які з ночі працюють на місцях.
Що відомо про попередні удари по інфраструктурі
Нагадаємо, 7 листопада Росія масовано вдарила по Київщині, пошкодивши підстанції, що з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС зі столицею та центральними регіонами. Також були пошкоджені підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
А 10 листопада ворог атакував 10 областей, зокрема, під ударом опинилися п’ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.
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