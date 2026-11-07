Живлять Київ та Центр України: ворог атакував підстанції, що з'єднують дві АЕС з містами

Як повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

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Удар по підстанціях АЕС та руйнування в регіонах

Війська агресора атакували енергетичну інфраструктуру за кілька днів до тристоронніх мирних перемовин.

За словами президента, у Києві склалася важка ситуація із електрикою, водою та теплом внаслідок ударів. До того ж пошкоджено житлові будинки та Північний міст. Наразі комунальні та аварійні служби проводять ремонтні й відновлювальні роботи там, де це можливо з огляду на безпеку.

На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині– заявив Зеленський.

Під вогнем противника перебували ще дванадцять регіонів України.

Заклик до США

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що атаки з боку Росії вимагають термінового реагування з боку союзників, зокрема США.

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Але коли Росія намагається штовхнути Київ – багатомільйонне місто – і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці. Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США. Тому що Росія постійно збільшує кількість своїх ударів. Важливо, щоб підтримка України залишалася серед пріоритетів американської політики– наголосив він.

Також він акцентував на значенні консолідованої позиції американського уряду та посилення тиску на кремлівського диктатора.

Розраховуємо на єдність обох партій у питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на Путіна. Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру– підсумував Зеленський.

Нагадаємо, російські війська вдарили реактивними дронами по енергооб'єкту на Чернігівщині. Внаслідок атаки без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові, Славутичі та двох районах області. В самому обласному центрі тимчасово зупинився електротранспорт.