Місто повністю знеструмлене: у Чернігові зупинився електротранспорт

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради в офіційному телеграм-каналі.

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Яка ситуація зі світлом у Чернігові?

Станом на 08:00 Чернігів повністю знеструмлено. Через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в місті наразі призупинено.

В "Чернігівобленерго" розповіли, що внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Через це було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Енергетики частково заживили абонентів, роботи з відновлення електропостачання тривають– уточнила компанія.

Зауважимо, що уночі та вранці Повітряні сили повідомляли про рух реактивних дронів на Чернігівщину.

Окрім того, ворог бив балістичними ракетами по енергетичних об'єктах Києва та області. Внаслідок цього у столиці "надзвичайно складна ситуація" з постачанням електроенергії, води і тепла.