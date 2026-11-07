Гучні вибухи пролунали у Києві: ворог знову атакував балістикою, пошкоджено будинок

Вибухи у Києві / 24 Канал
У ніч на 7 листопада російські війська завдали удару балістичним озброєнням по Києву. У місті пролунала серія потужних вибухів.
Як повідомили Повітряні сили, пуски ракет відбулися зі східного напрямку. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Що відомо про обстріл Києва вночі 7 листопада?
Повітряну тривогу у Києві разом із цілою низкою областей України оголосили о 01:02 уночі 7 листопада. Виникла загроза застосування балістичного озброєння зі сходу – як вказували моніторингові спільноти, щонайменше з трьох локацій (Брянська, Курська і Міллерово).
Відбулися неодноразові пуски ракет російською армією у бік столиці, і прогриміла серія вибухів. "Миколаївський Ваньок" зауважив, що ракет було у цій хвилі близько 20 – били по світлу та теплу у Києві та Київській області.
Вибухи в передмісті Києва. Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури. Перебувайте в укриттях!
– написав міський голова Києва Віталій Кличко.
Атака на столичний регіон тривала на момент публікації. Інформація про наслідки на цей момент є така:
- Попередньо, у Солом'янському районі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.
Додамо, що буквально кілька годин перед цим, увечері 6 листопада, балістичні ракети вже били по Києву. У прицілі ворога – енергетичні об'єкти.
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