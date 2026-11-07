Гучні вибухи пролунали у Києві: ворог знову атакував балістикою, пошкоджено будинок

Як повідомили Повітряні сили, пуски ракет відбулися зі східного напрямку. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про обстріл Києва вночі 7 листопада?

Повітряну тривогу у Києві разом із цілою низкою областей України оголосили о 01:02 уночі 7 листопада. Виникла загроза застосування балістичного озброєння зі сходу – як вказували моніторингові спільноти, щонайменше з трьох локацій (Брянська, Курська і Міллерово).

Відбулися неодноразові пуски ракет російською армією у бік столиці, і прогриміла серія вибухів. "Миколаївський Ваньок" зауважив, що ракет було у цій хвилі близько 20 – били по світлу та теплу у Києві та Київській області.

Вибухи в передмісті Києва. Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури. Перебувайте в укриттях!

– написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака на столичний регіон тривала на момент публікації. Інформація про наслідки на цей момент є така:

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Попередньо, у Солом'янському районі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що буквально кілька годин перед цим, увечері 6 листопада, балістичні ракети вже били по Києву. У прицілі ворога – енергетичні об'єкти.