Город полностью обесточен: в Чернигове остановился электротранспорт

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета в официальном телеграмм-канале.

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Какая ситуация со светом в Чернигове?

По состоянию на 08:00 Чернигов полностью обесточен. Из-за отсутствия электроснабжения движение электрического общественного транспорта в городе приостановлено.

В "Черниговоблэнерго" рассказали, что в результате атаки врага поврежден объект электроснабжения. Поэтому было обесточено около 150 тысяч абонентов в Корюковском и Черниговском районах, а также в городах Чернигов и Славутич.

Энергетики частично заживили абонентов, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются– уточнила компания.

Заметим, что ночью и утром Воздушные силы сообщали о движении реактивных дронов на Черниговщину.

Кроме того, враг бил баллистическими ракетами по энергетическим объектам Киева и области. В результате в столице "чрезвычайно сложная ситуация" с поставкой электроэнергии, воды и тепла.