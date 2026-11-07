Питают Киев и Центр Украины: враг атаковал подстанции, соединяющие две АЭС с городами

Как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

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Удар по подстанциям АЭС и разрушения в регионах

Войска агрессора провели атаку на энергетическую инфраструктуру накануне трехсторонних переговоров.

По словам президента, после этого в Киеве сложилась тяжелая ситуация с электричеством, водой и теплом. Кроме того, повреждены жилые дома и Северный мост. В настоящее время коммунальные и аварийные службы проводят ремонтные и восстановительные работы там, где это возможно с учетом безопасности.

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепровской областях, – заявил Зеленский. Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепровской областях– заявил Зеленский.

Под обстрелом противника находились еще двенадцать регионов Украины.

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Призыв к США

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что атаки со стороны России требуют срочного реагирования со стороны союзников, в частности США.

Но когда Россия пытается ввергнуть Киев – многомиллионный город – и всю страну в блэкаут, нельзя оставлять Украину в одиночестве. Мы рассчитываем на усиление двусторонней поддержки со стороны Америки. Мы рассчитываем на усиление внимания к Украине со стороны Конгресса США. Потому что Россия постоянно увеличивает количество своих ударов. Важно, чтобы поддержка Украины оставалась в числе приоритетов американской политики– подчеркнул он.

Также он подчеркнул важность консолидированной позиции американского правительства и усиления давления на кремлевского диктатора.

Рассчитываем на единство обеих партий в вопросах безопасности, поддержки Украины, осуждения российской агрессии и усиления санкционного давления на Путина. Решительность и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большой вес для приближения мира– подытожил Зеленский.

Напомним, российские войска ударили реактивными дронами по энергообъекту в Черниговской области. В результате атаки без света остались около 150 тысяч абонентов в Чернигове, Славутиче и двух районах области. В самом областном центре временно остановился электротранспорт.