Під ударом п’ять великих енергетичних підстанцій: ворог атакував 10 регіонів

Які об'єкти опинилися під ударом вночі

Російські війська здійснили масштабну атаку, випустивши дрони та ракети по 10 областях України, про що повідомив чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Головною ціллю ворога стали п'ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Зверніть увагу! Саме через ці транзитні вузли електроенергія передається між різними регіонами нашої держави.

На місцях триває ліквідація наслідків атак. Дякую енергетикам, рятувальникам, поліцейським і всім, хто цієї ночі допомагав і продовжує допомагати людям– написав Корецький.

Що відомо про попередні атаки на енергетику

Нагадаємо, що ворог не припиняє атак на українську енергетику. Зокрема, станом на 10 листопада найскладніша ситуація в енергосистемі залишається на Київщині та Дніпровщині. Ще у чотирьох регіонах запровадили аварійні відключення світла.

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Крім того, 9 листопада повідомили про російський удар по Трипільській ТЕС. Наслідки пошкоджень є серйозними.